Domenico Tedesco'dan takımına övgü: "Birlik olmak bu demek!"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçı sonrası konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 3. haftasında ağırladığı Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"RAKİPLER İÇİN KADIKÖY ZOR"
"Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık."
"HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"
"Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben, takımım ve sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti."
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"
"Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz! Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi."
"EDSON'UN BACAĞINDAKİ İZİ GÖRDÜM"
"Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson. Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama bacağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz."
