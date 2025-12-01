Domenico Tedesco'dan tempo, mentalite ve iştah vurgusu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oyanan derbi 1-1 sona erdi.



Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence.

Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk."