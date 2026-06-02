Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe sonrası yeni takımı resmen açıklandı
02.06.2026 14:46
Teknik direktör Domenico Tedesco.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'nun yeni adresi resmen belli oldu.
İtalya ekibi Bologna'da teknik direktörlüğe Domenico Tedesco getirildi.
Kulübün açıklamasına göre 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Tedesco; Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı'nı da çalıştırdı.
Sarı-lacivertlilerle Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Tedesco, nisan ayında görevden alınmıştı.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, Serie A'da ise 56 puanla 8. sırayı elde etti.
Bologna, Domenico Tedesco'yu bu görselle duyurdu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.