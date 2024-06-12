Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti ile yapacak. Voleybolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair bilgiler...



DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak.



Mücadele saat 15.30’da başlayacak ve TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.



VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.



VNL 3. HAFTA FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ



13 Haziran Perşembe:



15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



15 Haziran Cumartesi:



15.30 Çin-Türkiye



16 Haziran Pazar:



12.00 Türkiye-Brezilya