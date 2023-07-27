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Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek finalde

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak. Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek. Şimdi tüm gözler bu müsabakanın detaylarında. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek finalde

A Milli Erkek Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek. Voleybolseverler şimdi maçın detaylarını öğrenmek istiyor. İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı hakkında detaylar...

Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde 28 Temmuz'da TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.


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