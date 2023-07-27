Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek. Voleybolseverler şimdi maçın detaylarını öğrenmek istiyor. İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol milli maçı hakkında detaylar...
Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde 28 Temmuz'da TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.
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