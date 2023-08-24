Dominik Livakovic kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic hakkında bilgiler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte, İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic hakkında bilgiler...



DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?



Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.



Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.



Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.



Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.