Dominik Livakovic sürprizi: Fenerbahçe'den Premier Lig'e transfer!
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.
az transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Camia; Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanmışken, takmdan ayrılacak isimlerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilere iki sezon önce gelen kaleci Dominik Livakovic'in Premier Lig'e gitme ihtimali ortaya çıktı.
WEST HAM'IN GÜNDEMİNDE
Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin file bekçisi, kaleci arayışı bulunan West Ham United'ın listesindeki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Haberin devamında İngiliz ekibinin West Ham'ın kalecisi Michael Zetterer için Werder Bremen'e 30 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi.
Bremen'in ise Zetterer için kapıyı 35 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.
Zetterer transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerini de belirleyen West Ham'ın Dominik Livakovic'i gündemine aldığı yazıldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile forma rekabetinde olan Livakovic'in olası teklifte ayrılığa sıcak bakabileceği aktarıldı.
Öte yandan Livakovic'in satılması durumunda sarı-lacivertlilerin kaleci transferinde önceliğinin yerli bir isim olacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertli formayla çıktığı 72 maçta kalesinde 78 gol gördü ve 26 maçta gol yemedi.
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