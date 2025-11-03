Doncic varsa sorun yok: Lakers, Miami Heat'i rahat geçti

NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, evinde Miami Heat'i ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 130-120 kazandı.

Lakers'ta Luka Doncic, gösterdiği 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik performansla "triple-double" yaptı ve maça damgasını vurdu. Bu, Sloven oyuncunun kariyerindeki 83. triple-double olmuş oldu.

Konuk ekipte ise benchten gelen Jaime Jaquez Jr.'ın gösterdiği 31 sayılık performans Miami Heat'in maçı kazanması için yeterli olmadı.