NTV.COM.TR

Doncic varsa sorun yok: Lakers, Miami Heat'i rahat geçti

NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 130-120 mağlup etti.

Doncic varsa sorun yok: Lakers, Miami Heat'i rahat geçti

'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, evinde 'i ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 130-120 kazandı.

Lakers'ta Luka Doncic, gösterdiği 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik performansla "triple-double" yaptı ve maça damgasını vurdu. Bu, Sloven oyuncunun kariyerindeki 83. triple-double olmuş oldu.

Konuk ekipte ise benchten gelen Jaime Jaquez Jr.'ın gösterdiği 31 sayılık performans Miami Heat'in maçı kazanması için yeterli olmadı.

Doncic varsa sorun yok: Lakers, Miami Heat'i rahat geçti - 1 JJ Redick'in başantenörlük koltuğunda oturduğu Los Angeles Lakers, karşılaşmayı %50.5'lik saha içi isabet oranıyla tamamladı.
Mitchell'ın gecesinde kazanan Cavaliers

Mitchell'ın gecesinde kazanan Cavaliers

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...