Doncic varsa sorun yok: Lakers, Miami Heat'i rahat geçti
NBA'de Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 130-120 mağlup etti.
NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, evinde Miami Heat'i ağırladı.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 130-120 kazandı.
Lakers'ta Luka Doncic, gösterdiği 29 sayı, 11 ribaund ve 10 asistlik performansla "triple-double" yaptı ve maça damgasını vurdu. Bu, Sloven oyuncunun kariyerindeki 83. triple-double olmuş oldu.
Konuk ekipte ise benchten gelen Jaime Jaquez Jr.'ın gösterdiği 31 sayılık performans Miami Heat'in maçı kazanması için yeterli olmadı.
JJ Redick'in başantenörlük koltuğunda oturduğu Los Angeles Lakers, karşılaşmayı %50.5'lik saha içi isabet oranıyla tamamladı.
