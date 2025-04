Doncic'ten 39 sayılık müthiş performans

NBA'de 15 maç yapıldı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Austin Reaves, ev sahibi Lakers adına 23 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydederken takım arkadaşı tecrübeli yıldız LeBron James 14 sayılık katkı yaptı.



Alperen Şengün, Dillon Brooks, Fred VanVleet, Amen Thompson ve Jabari Smith Jr. gibi etkili oyuncularının bir çoğundan yoksun oynayan konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore 34 sayı, 8 ribauntla oynadı.



Bu sezon 50 galibiyet, 31 yenilgisi bulunan Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nda 3. sırayı garantileyerek play-off'larda Golden State Warriors'un rakibi oldu.



52 galibiyet, 29 yenilgi ile Lakers'ın hemen üstünde 2. sırada bulunan Houston Rockets ise play-offlar'da Minnesota Timberwolves veye Memphis Grizzlies ikilisinden biriyle eşleşecek.



ANTETOKOUNMPO'DAN TRIPLE-DOUBLE



Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 asist, 11 ribaunt ile "triple-double" yaptığı karşılaşmada Milwaukwee Bucks, Detroit Pistons'ı deplasmanda 125-119 mağlup etti.



Little Caesars Arena'daki maçta ev sahibi Pistons'dan Cade Cunningham 36 sayı, 12 asistle "double-double" yapsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Milwaukwee Bucks 47 galibiyet, 34 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off turunda Indiana Pacers ile eşleşti.



44 galibiyet, 37 yenilgi ile Bucks'ın hemen ardında 6. sırayı alan Detroit Pistons'ın play-off turundaki rakibi ise New York Knicks oldu.



SONUÇLAR



Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 110-124



Indiana Pacers-Orlando Magic: 115-129



Detroit Pistons-Milwaukwee Bucks: 119-125



New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-108



Boston Celtics-Charlotte Hornets: 130-94



New Orleans Pelicans-Miami Heat: 104-153



Chicago Bulls-Washington Wizards: 119-89



Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 124-102



Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 117-109



Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 117-91



Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 111-145



Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-101



Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 86-103



Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 117-98



Los Angeles Lakers-Hosuton Rockets: 140-109