"Döner kralı" eski Galatasaraylı futbolcu servetine servet kattı

Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.



Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.

Lukas Podolski dönerci açtı Haberi Görüntüle Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu.



Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.