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"Döner kralı" eski Galatasaraylı futbolcu servetine servet kattı

Eski Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski'nin, Almanya genelinde 30'a yakın şube açarak "döner kralı" olma yolunda ilerlediği belirtiliyor. Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euro'yu aştığı ifade ediliyor.

"Döner kralı" eski Galatasaraylı futbolcu servetine servet kattı

'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lucas Podolski Türk döneri sayesinde hatırı sayılır bir servet edindi.

2018 yılında ’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

"Döner kralı" eski Galatasaraylı futbolcu servetine servet kattı - 1

Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.

Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.

Lukas Podolski dönerci açtı

Lukas Podolski dönerci açtı

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Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu.

Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.

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