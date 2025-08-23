NTV.COM.TR

Donnarumma PSG'ye veda etti

Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1'de, sahasında Angers'ı Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Takımdan ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma maçın ardından taraftarlara veda etti.

Fransa Ligue 1'de ikinci haftanın ilk maçında , konuk ettiği Angers'ı tek golle mağlup etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken PSG'de Fabian Ruiz, 50. dakikadaki golüyle takımını galibiyete taşıdı.

PSG bu galibiyetle ligde 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkardı. Angers ise sezonun ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

PSG'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma da Angers maçının ardından taraftarlara veda etti.

Donnarumma'nın hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

