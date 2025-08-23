Donnarumma PSG'ye veda etti

Fransa Ligue 1'de ikinci haftanın ilk maçında PSG, konuk ettiği Angers'ı tek golle mağlup etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken PSG'de Fabian Ruiz, 50. dakikadaki golüyle takımını galibiyete taşıdı.



PSG bu galibiyetle ligde 2'de 2 yapıp puanını 6'ya çıkardı. Angers ise sezonun ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.



PSG'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma da Angers maçının ardından taraftarlara veda etti.



Donnarumma'nın hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

