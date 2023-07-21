Donnarumma soyuldu: 500 bin euro değerinde eşyası çalındı

İtalya ve PSG'nin yıldızı Gianluigi Donnarumma'nın dün gece Paris'teki evinde bağlanarak soyulduğu öne sürüldü.



Fransız medyasından Actu 17 ve İtalya'dan ANSA ve La Gazzetta dello Sport'a göre, hırsızların dün gece Donnarumma'nın Paris'te bulunan evine girdiklerini ve evde İtalyan oyuncu ile kız arkadaşı Alessia Elefante'nin bulunduğunu bildirdi.



Haberlere göre Donnarumma ve sevgilisi bağlanarak soyuldu ve hırsızlar 500 bin euro değerinde eşya çaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULUP OTELE SIĞINDILAR



Donnarumma ve kız arkadaşı sabaha karşı 3.20 sularında kendilerini kurtarmayı başararak evlerine yakın bir otele gittiler.



Yerel yetkililer derhal alarma geçti ve tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılan çiftle ilgilendiği aktarıldı.

