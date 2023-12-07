Donnarumma'ya 2 maç ceza

Ligue 1'in 14. haftasında PSG, La Havre'ye konuk oldu.
Mücadelenin 10. dakikasında Josue Casimir'in Donnaruma ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda İtalyan kalecinin sert müdahalesi sonrası oyun durdu.
La Havre lehine faul düdüğünü çalan hakem Donnaruma'ya ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Fransa Futbol Federasyonu Donnarumma'ya 2 maçlık ceza verdi.
Böylelikle İtalyan kaleci ligde oynanacak Nantes ve Lille maçlarını kaçıracak.
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