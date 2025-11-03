Donovan Mitchell sakatlıktan şovla döndü: Cavaliers kazandı

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, takımının Toronto Raptors'a 112-101 mağlup olduğu karşılaşmayı sakatlığı dolayısıyla kaçırmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, kulübünün Atlanta Hawks'ı ağırladığı mücadele ile parkeye geri döndü ve adeta "şov" yaptı.

24'ü karşılaşmanın ikinci yarısında olmak üzere tam 37 sayı atan yıldız oyun kurucu, Cleveland Cavaliers'in rakibini 117-109 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu.

Jaylon Tyson da Hawks potasına gönderdiği 18 sayıyla birlikte Mitchell'a eşlik etti.

Konuk ekipte ise Jalen Johnson 23 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle oynadı.