Donovan Mitchell yıldızlaştı, Cleveland Cavaliers kazandı

NBA'de sezona 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Cleveland Cavaliers, 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Milwaukee Bucks'ı ağırladı.

Son çeyreğe kadar başa baş giden mücadelede kazanan 118-106'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Donovan Mitchell, gösterdiği 37 sayı ve 7 asistlik performansla galibiyetin mimarı oldu.

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokoumpo ise karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 top kaybı ile tamamladı.