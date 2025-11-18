Donovan Mitchell yıldızlaştı, Cleveland Cavaliers kazandı
18.11.2025 09:55
Reuters
NBA'de Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 118-106 mağlup etti.
NBA'de sezona 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Cleveland Cavaliers, 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Milwaukee Bucks'ı ağırladı.
Son çeyreğe kadar başa baş giden mücadelede kazanan 118-106'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Donovan Mitchell, gösterdiği 37 sayı ve 7 asistlik performansla galibiyetin mimarı oldu.
Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokoumpo ise karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 top kaybı ile tamamladı.
Giannis Antetokoumpo, sahada kaldığı 14 dakikanın ardından sakatlığı dolayısıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.