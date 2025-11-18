Donovan Mitchell yıldızlaştı, Cleveland Cavaliers kazandı

18.11.2025 09:55

Donovan Mitchell yıldızlaştı, Cleveland Cavaliers kazandı
Reuters

NBA'de Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 118-106 mağlup etti.

NBA'de sezona 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Cleveland Cavaliers, 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Milwaukee Bucks'ı ağırladı.

 

Son çeyreğe kadar başa baş giden mücadelede kazanan 118-106'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

 

Donovan Mitchell, gösterdiği 37 sayı ve 7 asistlik performansla galibiyetin mimarı oldu.

 

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokoumpo ise karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 top kaybı ile tamamladı.

Reuters

Giannis Antetokoumpo, sahada kaldığı 14 dakikanın ardından sakatlığı dolayısıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

