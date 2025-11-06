Donovan Mitchell'ın 46 sayılık şovunda kazanan Cleveland Cavaliers
06.11.2025 10:55
Reuters
NBA'de Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'ı 132-121 mağlup etti.
NBA'de Donovan Mitchell, gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
29 yaşındaki oyuncu, takımı Cleveland Cavaliers'ın Philadelphia 76ers'i konuk ettiği maçta gösterdiği performansla kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırdı.
Mitchell, rakip potaya gönderdiği 46 sayıyla birlikte Cavaliers'ın 132-121'lik galibiyetinin mimarı oldu.
Ev sahibi ekipte Evan Mobley attığı 23 sayıyla birlikte Mitchell'a destek oldu.
Philadelphia 76ers'te ise Tyrese Maxey ve Quentin Grimes ikilisi karşılaşmayı 27 sayıyla tamamladı.
Bu sezon Cleveland Cavaliers formasıyla ilk maçına çıkan Darius Garland, 26 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.