Dört büyük kulübün başkanları birlikte televizyona çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın önerisi sonrası ortaya çıkan planı açıkladı.



Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın önerisiyle dört büyüklerin başkanlarıyla bir araya geldikten sonra televizyon yayınına çıkarak, ortak açıklama yapacaklarını belirtti.

"BEŞİMİZ BİR TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKACAĞIZ"



Hacıosmanoğlu, "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağolsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber beşimiz bir televizyon programına çıkıp konuşacağız." dedi.