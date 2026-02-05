Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe sahaya çıktı.

Sarı lacivertliler 1. Lig Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Sarı lacivertlilerde golleri Talisca (2) ve Asensio'dan kaydetti.



Bu skorla Fenerbahçe grupta puanını 6 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.

Sarı lacivertliler ilk maçında Beşiktaş'a yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup etmişti.



4 İSİM YOK



Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer almadı.

Kupada dörder maç sürecek grup aşamasının ardından, 8 takım çeyrek finale çıkacak.



KUPA ROTASYONU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü 11'inden 9 değişikliğe gitti.

Kalede Ederson'un yerine Mert Günok'a formayı veren Tedesco; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.



Fenerbahçe 3 - Erzurumspor 1



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



40' Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçti



45' İlk yarı sona erdi



İKİNCİ DEVRE



46' Fenerbahçe'de Musaba, Oğuz, İsmail ve Alvarez’in yerine Guendouzi, Mert Müldür,

Asensio ve Talisca oyunda.



52' Asensio'nun golüyle maça eşitlik geldi: 1-1



70' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1



78' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası fark 2'ye çıktı: 3-1



90' Maç sona erdi