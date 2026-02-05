Dört gollü maçta kazanan Fenerbahçe, Talisca'nın gecesi
05.02.2026 19:36
Son Güncelleme: 05.02.2026 22:24
Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe sahaya çıktı.
Sarı lacivertliler 1. Lig Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. Sarı lacivertlilerde golleri Talisca (2) ve Asensio'dan kaydetti.
Bu skorla Fenerbahçe grupta puanını 6 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi.
Sarı lacivertliler ilk maçında Beşiktaş'a yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı'yı mağlup etmişti.
4 İSİM YOK
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer almadı.
Kupada dörder maç sürecek grup aşamasının ardından, 8 takım çeyrek finale çıkacak.
KUPA ROTASYONU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Kocaelispor maçında sahaya sürdüğü 11'inden 9 değişikliğe gitti.
Kalede Ederson'un yerine Mert Günok'a formayı veren Tedesco; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.
Fenerbahçe 3 - Erzurumspor 1
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
40' Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçti
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
46' Fenerbahçe'de Musaba, Oğuz, İsmail ve Alvarez’in yerine Guendouzi, Mert Müldür,
Asensio ve Talisca oyunda.
52' Asensio'nun golüyle maça eşitlik geldi: 1-1
70' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1
78' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası fark 2'ye çıktı: 3-1
90' Maç sona erdi
Fenerbahçe'de kalede Mert Günok başladı
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu.
Erzurumspor: Erkan, Ali, Arda, Gerxhaliu, Cengizhan, Adem, Hüsamettin, Murat Cem, Mert, Sylla, Mustafa.