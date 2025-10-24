Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Dortmund - Köln maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Dortmund - Köln karşı karşıya geliyor. Köln zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
DORTMUND - KÖLN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Dortmund - Köln kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- Bundesliga
- Maç