Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Dortmund - Köln karşı karşıya geliyor. Köln zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



DORTMUND - KÖLN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Dortmund - Köln kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

