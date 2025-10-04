Dortmund - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Dortmund ev sahibi avantajını kullanarak Leipzig karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Leipzig ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



DORTMUND - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Dortmund - Leipzig mücadelesi bugün saat 16.30’da başlayacak.



Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

