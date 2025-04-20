Dortmund - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga’da sonucu merakla beklenen mücadelede Dortmund ve Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken topladığı 42 puanla haftaya 9. sırada giriyor. Mönchengladbach ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki Dortmund - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dortmund bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada sadece 12 galibiyet elde edebilirken savunma hattında yaşadığı problemlerle dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip ligde çıktığı son beş mücadelede sadece iki galibiyet alabildi. Mönchengladbach ise iki maçtır kazanamıyor. Dortmund ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
DORTMUND - MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da 30’ncu hafta mücadelesinde Dortmund ve Mönchengladbach karşı karşıya geliyor.
Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 18:30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Dortmund ligde çıktığı 29 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 54 kez sarstı.
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