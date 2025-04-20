Dortmund - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada sadece 12 galibiyet elde edebilirken savunma hattında yaşadığı problemlerle dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip ligde çıktığı son beş mücadelede sadece iki galibiyet alabildi. Mönchengladbach ise iki maçtır kazanamıyor. Dortmund ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.



DORTMUND - MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da 30’ncu hafta mücadelesinde Dortmund ve Mönchengladbach karşı karşıya geliyor.



Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 18:30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Dortmund ligde çıktığı 29 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 54 kez sarstı.





