Dortmund - Union Berlin maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Bundesliga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Union Berlin, zorlu Dortmund deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Dortmund’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



DORTMUND - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsburg ve Mainz kozlarını paylaşacak.



Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

