NTV.COM.TR

Dortmund - Union Berlin maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga

Bundesliga’da haftanın önemli mücadelesinde Dortmund,  Union Berlin’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Dortmund,  ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Dortmund - Union Berlin maçı   ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund - Union Berlin maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan ’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Union Berlin, zorlu Dortmund deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Dortmund’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.

DORTMUND - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsburg ve Mainz kozlarını paylaşacak.

Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...