Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga
Bundesliga’da haftanın önemli mücadelesinde Dortmund, Union Berlin’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Dortmund, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Bundesliga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Union Berlin, zorlu Dortmund deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Dortmund’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
DORTMUND - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsburg ve Mainz kozlarını paylaşacak.
Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 18.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
