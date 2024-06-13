Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör Nuri Şahin oluyor

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.
Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.
Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
ALMAN BASINI YAZDI: NURİ ŞAHİN GELİYOR
Bild'de yer alan habere göre; Terzic sonrası Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacağı belirtildi.
Şahin, 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olarak görev almıştı.
Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024
The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.
Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM
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