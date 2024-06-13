Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör Nuri Şahin oluyor

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.



Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.



Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASINI YAZDI: NURİ ŞAHİN GELİYOR

Bild'de yer alan habere göre; Terzic sonrası Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacağı belirtildi.

Şahin, 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olarak görev almıştı.