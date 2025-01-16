Dortmund'dan Nuri Şahin kararı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin için işler yolunda gitmiyor.



Son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup olan Şahin ve ekibi bu sonucun ardından taraftarın tepkisine neden oldu.



NURİ ŞAHİN İÇİN KARAR



Gelişmelerin ardından Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.



Bild Gazetesi'nin haberine göre; Yönetimin Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceği aktarıldı.