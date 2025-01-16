Dortmund'dan Nuri Şahin kararı
Alınan kötü sonuçların ardından görevine son verileceği iddia edilen Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'le devam edilecek.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin için işler yolunda gitmiyor.
Son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup olan Şahin ve ekibi bu sonucun ardından taraftarın tepkisine neden oldu.
NURİ ŞAHİN İÇİN KARAR
Gelişmelerin ardından Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.
Bild Gazetesi'nin haberine göre; Yönetimin Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceği aktarıldı.
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