Dostluk maçında sakatlanmıştı: Brighton'ın yıldızı sezonu kapattı

Brighton & Hove Albion'un 19 yaşındaki oyuncusu Michelle Agyemang, İngiltere'nin Avustralya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

Genç futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. İngiliz oyuncunun sezonu kapattığı öğrenilirken İngiltere Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Michelle Agyemang, geçtiğimiz salı günün oynanan İngiltere-Avustralya maçında ön çapraz bağlarında yaşanan yırtılma sebebiyle sakatlanmıştır. 19 yaşındaki oyuncumuz 2025/2026 sezonunun tamamını kaçıracaktır. Brighton ile uygulanacak olan tedavi konusunda temas kurmaya devam ediyoruz."



"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"



Agyemang ise resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Genç futbolcu, "Sakatlığımla ilgili gelen sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğradm. Tedavi sürecim şimdi başlıyor, daha güçlü döneceğim." dedi.