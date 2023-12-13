Draymond Green rahat durmuyor: NBA'de Jusuf Nurkic'e yumruk

NBA'de oynanan Phoenix Suns-Golden State Warriors maçında yine Draymond Green'in başrol oynadı. Green'in rakibine yaptığı hareket, Phoenix Suns'ın 119-116 kazandığı maçın önüne geçti.



Golden State Warriors'ta forma giyen Green, rakibi Jusuf Nurkic'in yüzüne yumruk attı. Üçüncü çeyrekte yaşanan olay sonrası 33 yaşındaki basketbolcu Green oyundan ihraç edildi.



Geçtiğimiz haftalarda Rudy Gobert'e saldıran ve 5 maç ceza alan yıldız basketbolcunun bu kez daha ağır bir ceza alması bekleniyor.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023 NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Draymond Green'e 5 maç ceza Haberi Görüntüle