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Draymond Green rahat durmuyor: NBA'de Jusuf Nurkic'e yumruk

NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Draymond Green yine bir olaya imza attı. Jusuf Nurkic'e yumruk atan Green'in bu kez ciddi bir ceza alması bekleniyor.

Draymond Green rahat durmuyor: NBA'de Jusuf Nurkic'e yumruk

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NBA'de oynanan Phoenix Suns-Golden State Warriors maçında yine Draymond Green'in başrol oynadı. Green'in rakibine yaptığı hareket, Phoenix Suns'ın 119-116 kazandığı maçın önüne geçti.

Golden State Warriors'ta forma giyen Green, rakibi Jusuf Nurkic'in yüzüne yumruk attı. Üçüncü çeyrekte yaşanan olay sonrası 33 yaşındaki basketbolcu Green oyundan ihraç edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Rudy Gobert'e saldıran ve 5 maç ceza alan yıldız basketbolcunun bu kez daha ağır bir ceza alması bekleniyor.

NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Draymond Green'e 5 maç ceza

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