Dries Mertens 8. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti.

Müsabakanın 27. dakikasında sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu alan Mertens, ceza yayının sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.



Böylelikle 36 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. golünü attı.

Belçikalı futbolcu bu gollerini 5'ini Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Dries Mertens’in yerine 89. dakikada Carlos Vinicius girdi.