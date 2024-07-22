Dries Mertens'ten Immobile yanıtı: "Türkiye'de sadece bir tane var"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, kariyeri ve Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Belçikalı oyuncu gelecek planlarıyla ilgili, "Napoli'de yaşamak istiyorum. Eski evimi ve hayatımın birçok yönünü özlüyorum. Futbol benim hayatım ancak kendimi bir antrenör olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Mertens Beşiktaş'a Lazio'dan katılan Ciro Immobile için "Ona Türkiye'de sadece bir Ciro (oğlu) olduğunu söyledim. Şaka bir yana Türkiye'ye geldiği için mutluyum. O da Süper Lig'i seçen bir başka harika forvet." ifadelerini kullandı.