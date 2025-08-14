Drita - FCSB Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Drita, ev sahibi avantajını kullanarak FCSB karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. FCSB se rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Drita - FCSB maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



DRİTA - FCSB MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Drita, FCSB takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 21.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.





