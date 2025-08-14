NTV.COM.TR

Drita - FCSB Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Drita , FCSB’yi konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Drita - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drita - FCSB Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Drita, ev sahibi avantajını kullanarak FCSB karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. FCSB se rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Drita - FCSB maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.

DRİTA - FCSB MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Drita, FCSB takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 21.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.


DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...