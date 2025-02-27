Drogba ve Essien'den sonra William Gallas da Mourinho'ya destek çıktı

DROGBA VE ESSIEN DE PAYLAŞIM YAPTI



Öte yandan Jose Mourinho'nun Chelsea'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Didier Drogba ve Michael Essien, Portekizli hocaya destek paylaşımında bulunmuştu.



"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"



Galatasaray'da forma giymiş olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer almıştı.



ÜÇ ADET KALP



Essien ise Jose Mourinho ve Drogba ile fotoğrafını paylaşarak üç adet kalp emojisi bırakmıştı.



Galatasaray Kulübü'nün maç sonunda sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler yer almıştı:



"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."



Fenerbahçe'nin paylaşımındaki cevapta ise şu sözler kullanıldı:



"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."