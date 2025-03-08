Düdüğün Prensesleri, Faul Fırtınası’na karşı: TFF’den gösteri maçı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan empati maçında kadın hakemler oyuncu olurken; kadın antrenörler hakem, kadın basın mensupları ise teknik direktör olarak yer aldı.

“Faul Fırtınası ve “Düdüğün Prensesleri” takımları karşı karşıya geldi.

Faul Fırtınası takımında Asen Albayrak, Öznur Fil, Rümeysa Gök, Ayşenur Karakoç, Fatma Özlem Tursun, Arzu Görgün ve Damla Tarkan yer aldı. Düdüğün Prensesleri takımında ise, Melek Dakan, Melis Özçiğdem, Aysu Toraman, Havva Nur Demir, Hatice Aydın, Neclan Çiçek ve Sedef Altuntepe yer aldı.

Maçın orta hakemi A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası olurken; Necla Güngör Kıragası’nın yardımcılıklarını Alt yaş grubu Kadın Milli Takımı Teknik Direktörleri Aytürk Kıyıcı ile Bilge Aydın üstlendi.



Maç bitimi yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından “Empati Gösteri Maçı” etkinliği sona erdi.

