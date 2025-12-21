Düdük çaldı, 1 dakika kimse hareket etmedi! Kulüpten "Caydırıcı olacağız" şeklinde açıklama geldi

Açıklamada, yaşanan olayların camia ve kulüp yönetimi tarafından asla kabul edilemeyeceği vurgulanarak, “Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

“SERT VE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR”

Olayların arka planında yer alan ve kulüp kültürüne aykırı davranışlar sergileyerek marka değerine zarar veren sorumlular hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili kişiler hakkında “en sert ve caydırıcı yaptırımların” kulüp tarafından ivedilikle uygulanacağı kaydedildi.