Dudziak, Hatayspor'u FIFA'ya şikayet etti mi? Futbolcudan açıklama

26 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı sözleşme ile Hatayspor'a transfer olan, Jeremy Calvin Dudziak'ın 10 gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Süper Lig ekibini alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi.

AA muhabirinin FIFA'dan elde ettiği 31 Ağustos 2023 tarihli belgeye göre, sözleşme imzalamasından 10 gün sonra deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Tunuslu oyuncusu, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu dönemde alacağı 124 bin euro ödemesini talep etti. Dudziak'ya ayrıca alacaklarına ek olarak yüzde 5 gecikme faizi ile avukat ve dava masraflarının da Hatayspor tarafından karşılanmasını istedi.



FIFA'nın Dudziak'ı kısmen haklı bularak futbolcuya 45 bin 632 euro (1,5 milyon lira) ödenmesine karar verdiği öğrenildi. Bu ödemenin yapılamaması durumunda ise kulübe transfer yasağının geleceği ifade edildi.

