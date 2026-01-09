Dün geldi bugün idmana çıktı yarın oynamak istiyor, derbiye saatler kala harekete geçildi
09.01.2026 14:41
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine saatler kalan iki yeni transferi Matteo Guendouzi ve Mert Günok'un lisansını çıkarttı.
Fenerbahçe Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u resmen kadrosuna kattı. Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Mert Günok da 11 yıl aradan sonra sarı lacivertlilere döndü. 34 yaşındaki file bekçisiyle, 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ
Ayağının tozuyla Galatasaray derbisinde oynamak istediğini yönetime ileten Guendouzi ile Günok'un lisans işlemleri de tamamlandı.
Tedesco'nun görev vermesi halinde iki isim de Süper Kupa finalinde oynayabilecek.
GALATASARAY TALEBİ
Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin İstanbul'a gelmeden yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu da iddia edilmişti. Guendouzi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçında sahada olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği öne sürülmüştü.
Guendouzi ilk idmanında böyle görüntülendi
SARI-LACİVERTLİLERİN 5. FRANSIZI
Guendouzi, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Ülkesinin efsane oyuncularından Nicolas Anelka, 2004-2005 sezonu ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere imza atarken, hem kulübün ilk Fransız futbolcusu oldu hem de ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:
"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin."
SARAN'IN 2. TRANSFERİ
Fenerbahçe, Guendouzi ile Sadettin Saran başkanlığındaki 2. transferini yaptı.
Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı
Guendouzi, Saran yönetiminin 2. transferi oldu.
PERFORMANSI
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.