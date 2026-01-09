Dün geldi bugün idmana çıktı yarın oynamak istiyor, derbiye saatler kala harekete geçildi

SARI-LACİVERTLİLERİN 5. FRANSIZI

Guendouzi, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Ülkesinin efsane oyuncularından Nicolas Anelka, 2004-2005 sezonu ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere imza atarken, hem kulübün ilk Fransız futbolcusu oldu hem de ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin."

SARAN'IN 2. TRANSFERİ

Fenerbahçe, Guendouzi ile Sadettin Saran başkanlığındaki 2. transferini yaptı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı

Guendouzi, Saran yönetiminin 2. transferi oldu.



PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.