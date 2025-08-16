Dün maç bugün idman: Galatasaray ara vermeden başladı
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Galatasaray, Karagümrük galibiyeti sonrası Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 2 günlük aranın ardından 19 Ağustos Salı günü saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek
