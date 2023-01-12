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Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kortlara dönüyor

Sağ bacağındaki sakatlık yüzünden yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yer alamayan tenisçi Carlos Alcaraz, 2023 sezonuna 13-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Arjantin Açık'taki mücadelesiyle başlayacak.

Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kortlara dönüyor

Erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşürüz Arjantin. Arjantin Açık'ta oynamak için can atıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkent Buenos Aires'in ev sahipliği yapacağı toprak kort turnuvasına Lorenzo Musetti, Dominic Thiem, Cameron Norrie, Diego Schwartzman gibi önemli isimler de katılacak.

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.

Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kortlara dönüyor - 1
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