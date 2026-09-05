Dünya 1 numarası isyan etti, tribünlerden gelen koku maçı durdurdu

New York’ta düzenlenen ABD Açık tenis turnuvasında esrar krizi yaşandı.

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka üçüncü tur maçında Özbekistanlı Kamilla Rakhimova'yla karşılaştı. Maça hızlı başlayan ve 3-0 öne geçen Belaruslu tenisçi, ikinci servis oyununda maçı yarıda bırakıp hakemin yanına gitti.

Louis Armstrong Stadı'ndaki korta yayılan yoğun esrar kokusuna dikkat çekerek hakem Eva Asderaki-Moore'u uyaran Sabalenka, "Biri ot içiyor. Bir şey yapabilir misiniz? Çünkü koku çok yoğun." dedi.

Daha sonra devam eden maçı 6-3, 6-4 kazanarak dördüncü tura yükselen Sabalenka, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların eğlenmesine karşı olmadığını ancak kort yakınında sigara içilmemesini istediğini söyledi.

Belaruslu sporcu "İstediğinizi yapabilirsiniz, istediğinizi içebilirsiniz, istediğiniz kadar rahatlayabilirsiniz. Ama lütfen bunu tenis kortlarının çevresinde yapmayın. En iyi performansınızı ortaya koymaya çalışırken bu kokuyla baş etmek biraz zor. Umarım insanlar bu konuda biraz daha dikkatli olurlar." dedi.

PEGULA DA ŞİKAYETÇİ

Aynı saatlerde Arthur Ashe Stadı'nda korta çıkan dünya 3 numarası Jessica Pegula da Sabalenka'ya destek verdi.

Pegula, "Bunun her yerde olması ve ortamın biraz kaotik olması New York'u New York yapan şeylerden biri. Ancak maçın tenis maçı olarak kalmasına yardımcı olacak ve diğer unsurların oyuna müdahale etmesini engelleyecek bazı düzenlemelerin daha uygun olacağını düşünüyorum." dedi.

Ancak New York'ta 21 yaşından büyük yetişkinlerin keyif amaçlı esrar kullanması yasal. Kortların bulunduğu alanında sigara içilmesine izin verilmiyor.