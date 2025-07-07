Dünya 2 numarası Alcaraz, çeyrek finalde
Carlos Alcaraz, Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'ın 7. gününde, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.
İspanyol sporcu Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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