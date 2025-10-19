Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.



Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:



Grekoromen



55 kilo: Şervan Çınar



60 kilo: Mert İlbars



63 kilo: Servet Angi



67 kilo: Azat Sarıyar



72 kilo: Eren Ülkü



77 kilo: Müslim Barga



82 kilo: Alperen Berber



87 kilo: Samet Yaldıran



97 kilo: Muhittin Emre Helvacı



130 kilo: Cemal Yusuf Bakır



Kadınlar



50 kilo: Songül Kavak



53 kilo: Sıla Aykul



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Emine Çakmak



59 kilo: Ebru Dağbaşı



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Beyzanur Akkuş



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Hatice Nur Sarı



76 kilo: Elmira Yasin



Serbest stil



57 kilo: Bekir Keser



61 kilo: Tolga Özbek



65 kilo: Abdullah Toprak



70 kilo: Umut Erdoğan



74 kilo: Muhammed Halit Özmuş



79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak



86 kilo: Ahmet Yağan



92 kilo: Alperen Tokgöz



97 kilo: İbrahim Benekli



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl