Dünya basını Arsenal - Real Madrid maçını konuşuyor: "Gümüş kurşunlar | Her şey çığrından çıktı"

"SİYAH KUĞULAR VE GÜMÜŞ KURŞUNLAR" Birleşik Krallık merkezli uluslararası gazete The Guardian, "Declan Rice, Real Madrid'i siyah kuğular ve gümüş kurşunlarla devirdi" başlığını kullandı ve "Arsenal orta saha oyuncusu, Avrupa şampiyonlarını devirmek için 12 dakikada iki gol atmadan önce hiç serbest vuruş kullanmamıştı." diye yazdı.

"ZAFERE İLHAM VERDİ"



UEFA'nın internet sitesi de benzer bir şekilde Rice'ın performansını överek, "Arsenal 3-0 Real Madrid: Declan Rice'ın muhteşem serbest vuruşları Topçular'ın zaferine ilham verdi." ifadelerini kullandı.



RICE: "HER ŞEY ÇIĞRINDAN ÇIKTI"



Maçtan sonra Amerikan medya kanalı Amazon Prime'a konuşan Rice, "Bunu (maçı) kafamın alıp almayacağından emin değilim. Maçtan sonra telefonuma baktım ve her şey çığrından çıktı. Bir maçta ilk serbest vuruş golümü atmak çok özel bir şey. Sonra ikincisini attığımda... Kendime güvenim tamdı. Gerçekten nutkum tutuldu. Bu tarihi bir gece." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'nin ünlü spor sitesi The Athletic'in muhabiri David Ornstein, İngiliz ekibinin etkili oyununu, "Arsenal ikinci yarıda bana göre bu rekabetin en üst seviyesinde şimdiye kadar gördüğümüz en iyi İngiliz, Avrupalı performanslarından birini sergiledi ve bunu hak ettiler." şeklinde yorumladı.



"TAM BİR KARGAŞAYDI"



Eski Arsenal futbolcusu ve BBC muhabiri Matthew Upson ise Arsenal tribünlerinin galibiyet sevincine vurgu yaparak, "Etrafımız Arsenal'ı destekleyen yoğun bir kalabalıkla doluydu ve onlar da adeta çılgına dönmüşlerdi. Merdivenlerden aşağı yukarı koşuyor, çitlere tırmanıyorlardı. Burada oturup gollere böyle tepki verildiğini hiç görmemiştim. Biz de tam ortasındaydık. Yanımıza geliyorlar, bağırıyorlar, sırtınıza, omzunuza vuruyorlardı. Tam bir kargaşaydı. Bu maç, tüm taraftarların uzun, çok uzun süre hatırlayacağı gerçek üst sınıf anlara sahne oldu." yorumunu yaptı.