Dünya basını Arsenal - Real Madrid maçını konuşuyor: "Gümüş kurşunlar | Her şey çığrından çıktı"

İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet, dünya spor basınında geniş yer buldu.



Arsenal'ın İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ın müsabakada 12 dakika içinde attığı iki muazzam frikik golünden övgüyle bahsedildi.

"SİYAH KUĞULAR VE GÜMÜŞ KURŞUNLAR"



Birleşik Krallık merkezli uluslararası gazete The Guardian, "Declan Rice, Real Madrid'i siyah kuğular ve gümüş kurşunlarla devirdi" başlığını kullandı ve "Arsenal orta saha oyuncusu, Avrupa şampiyonlarını devirmek için 12 dakikada iki gol atmadan önce hiç serbest vuruş kullanmamıştı." diye yazdı.

"İLHAM KAYNAĞI..."



İngiliz spor haberleri sitesi Sky Sports ise maçla ilgili haberine "Arsenal'ın Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ilham kaynağı Declan Rice ve Myles Lewis-Skelly" şeklinde başlık attı.

"SİHİRLİ FRİKİKLER"



Amerikan spor sitesi ESPN ise Rice'ın galibiyetin başrolünde olduğunu vurgulayarak, "Declan Rice'ın 'sihirli' serbest vuruşları Arsenal'ın Real Madrid'i sersemletmesini sağladı." başlığını kullandı.