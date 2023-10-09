Dünya basınında Icardi başlıkları: "Milli takım kapısını aralıyor"

Galatasarayın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, dünya basınında manşetleri süsledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı attığı golden sonra Süper Lig'de Antalyaspor karşısında 1 gol, 1 asist ile sahada yer alan Mauro, Arjantin Milli Takımı'na göz kırptı.

Akşam'ın haberine göre, İspanya, İngiltere ve Arjantin basınında Icardi'ye geniş yer verildi.

Arjantin'in teknik direktörü Scaloni'nin bu performans karşısında kayıtsız kalamayacağı aktarıldı.

"INTER'DEKİ SEVİYESİNE DÖNÜYOR"

İşte dünya basınında Mauro Icardi hakkında öne çıkanlar;

Tntsports: "Icardi milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, N. Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyesine dönüyor."

Ole: "Icardi'nin koku alma duyusu çok açık. O bir avcı."

AS: "Old Trafford'dan sonra Antalya'da da yıldız oldu. Dişlerini keskin tuttu ve etkisini gösterdi. Scaloni'nin dikkatini çekiyor. Milli takım zor gözükse de bu seviyeyi hep koruyacak bir aday"

Lt10: "Icardi pes etmiyor. Yine bir maça damgasını vurdu. Galatasaray'ı zirveye taşıdı."

C5n: "Rosariolu'nun muhteşem golü. Bir de asist yaptı. 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Muhteşem şeyler yapıyor"