Dünya Boks Şampiyonası başlıyor

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.



Liverpool kentinde yapılacak organizasyona 65'in üzerinde ülkeden 550'den fazla boksör katılacak.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şunlar:



Kadınlar: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (80 kilo), Şeyma Düztaş (+80 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Tolga Kaya (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Ahmet Pekel (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Samet Ersoy (85 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)



İLK KEZ KADIN VE ERKEKLER AYNI ŞAMPİYONADA



Liverpool'daki turnuva, boks tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcuların aynı dünya şampiyonasında ringe çıkacağı organizasyon olma özelliğini taşıyor.



Toplam 20 farklı sıklette (10 kadın, 10 erkek) yapılacak müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.



OLİMPİYAT PUANI VERECEK



IOC tarafından resmen tanınan Dünya Boks Şampiyonası, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar kazandıracak.



Organizasyon 14 Eylül'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.