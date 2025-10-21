NTV.COM.TR

Dünya devi Arda Güler'i istedi, aldığı cevapla anında masadan kalktı: Florentino Perez devreye girdi!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İspanya La Liga'da 24 puanla liderliğini sürdüren 'de milli futbolcu , performansıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç futbolcu, teknik direktörünün kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı.

AVRUPA'NIN HEDEFİNDE

La Liga'nın 9. haftasında oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olan ve 80. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yapan yıldız futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dünya devi Arda Güler'i istedi, aldığı cevapla anında masadan kalktı: Florentino Perez devreye girdi! - 1 Arda Güler, A Milli Takım'ın Bulgaristan'a karşı oynadığı maçta fileleri sarsmış ve kendisiyle özdeşleşmiş gol sevincini yapmıştı.

Premier Lig ve Serie A ekiplerinin radarında bulunan Güler için İspanyol basınından öne çıkan bir haber gündeme geldi.

PEP İSTEDİ, CITY TAKİBE ALDI

'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre , 'i yakın takibe aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın talimatıyla transfer için takibe alınan başarılı futbolcunun, City'nin sitemine çok uygun olacağının altı çizildi.

Dünya devi Arda Güler'i istedi, aldığı cevapla anında masadan kalktı: Florentino Perez devreye girdi! - 2 Arda Güler'in Atletico Madrid karşısında yaptığı gol vuruşu ve meşin yuvarlağın filelerle buluşma anı

FİYAT SORDULAR AMA MASADAN KALKTILAR

Haberin devamında 'nin için fiyat sorduğu ancak aldığı cevap sonrası masadan kalktığı ifade edildi.

Başkanı Florentino Perez'in "Arda Güler'i herhangi bir bedel karşılığında satmayacağız" ifadeleri sonrası transfer görüşmeleri neredeyse başlamadan bitti.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Güler'den son derece memnun olduğu ve satılmasına kesinlikle karşı çıktığı kaydedildi.

Dünya devi Arda Güler'i istedi, aldığı cevapla anında masadan kalktı: Florentino Perez devreye girdi! - 3 Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Atletico Madrid derbisinde ağları sarsan Arda Güler'i böyle tebrik etmişti.

Öte yandan Başkanı Florentino Perez'in 'e yeni bir sözleşme sunmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Ünlü başkanın genç yıldızın performansını çok beğendiği ve oyuncuyu ödüllendirmek istediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 17 maça çıkan Arda Güler, 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

