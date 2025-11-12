Dünya devi gözünü Victor Osimhen'e dikti, Galatasaray astronomik bonservis belirledi

Golcü oyuncunun büyük bir projede yer almaya hazır olduğu belirtilirken, gelişiminin devam etmesi nedeniyle Haaland ve Julian Alvarez'den daha cazip bir seçenek olarak öne çıktığı yazıldı.

Osimhen'in, Barcelona'nın yeni döneminde hücum liderliğini üstlenebileceği ve bu süreçte sembol isimlerden biri olacağı ifade edildi.

Barcelona Yönetimi'nin mali sınırları aşmadan bir imza olanağı sağlamak için ön temaslara başladığı aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın, Osimhen için 140 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edilmişti.