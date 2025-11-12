Dünya devi gözünü Victor Osimhen'e dikti, Galatasaray astronomik bonservis belirledi
12.11.2025 16:14
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in adı, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturarak milli araya giren Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isimlerin başında Victor Osimhen geliyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başında 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, attığı gollerle takımını sırtlıyor.
Gösterdiği aidiyet duygusuyla taraftarların da sevgilisi haline gelen Osimhen için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA, OSIMHEN'İ İSTİYOR
Fichajes'in haberine göre İspanya La Liga devi Barcelona, hücum hattını güçlendirmek ve Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası formayı soru işareti oluşturmayacak bir isme emanet etmek istediği için gündemine Victor Osimhen'i aldı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçında attığı gol sonrası sevincini böyle yaşamıştı.
“KULÜP PROFİLİNE UYGUN”
Haberde yıldız futbolcunun Galatasaray formasıyla parladığına vurgu yapılırken sportif direktör Deco'nun, Osimhen'in kulüp profiline, potansiyeline ve maliyetine uygun olacağına inandığı kaydedildi.
SADECE GOL AMAÇLI DÜŞÜNÜLMÜYOR
Barcelona'nın Osimhen'i sadece bir gol katkısı olarak görmediği, aynı zamanda karakter, aidiyet ve yoğunluk içeren bir isim olduğuna inandığına dikkat çekildi.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Liverpool maçındaki penaltı vuruşu.
Golcü oyuncunun büyük bir projede yer almaya hazır olduğu belirtilirken, gelişiminin devam etmesi nedeniyle Haaland ve Julian Alvarez'den daha cazip bir seçenek olarak öne çıktığı yazıldı.
Osimhen'in, Barcelona'nın yeni döneminde hücum liderliğini üstlenebileceği ve bu süreçte sembol isimlerden biri olacağı ifade edildi.
Barcelona Yönetimi'nin mali sınırları aşmadan bir imza olanağı sağlamak için ön temaslara başladığı aktarıldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın, Osimhen için 140 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edilmişti.