Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde henüz bir hamlede bulunmadı.



Gündeminde birçok oyuncuyu barındıran dünya devi, geleceğe yönelik girişimleriyle dikkat çekmişti.

PSG'NİN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE



Kadrosunda genç yaşta birçok potansiyelli yıldızı bulunduran PSG, gözünü bu kez Fenerbahçe'ye dikti.



Fransız basınının haberine göre Benfica ile Tiago Araujo için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan PSG, alternatif isimlere yöneldi.

CİDDİ ADAY: YUSUF AKÇİÇEK



Bu isimler arasında Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'in ciddi bir aday olarak öne çıktığı kaydedildi.