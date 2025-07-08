Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de yeni sezon öncesi transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde henüz bir hamlede bulunmadı.
Gündeminde birçok oyuncuyu barındıran dünya devi, geleceğe yönelik girişimleriyle dikkat çekmişti.
PSG'NİN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE
Kadrosunda genç yaşta birçok potansiyelli yıldızı bulunduran PSG, gözünü bu kez Fenerbahçe'ye dikti.
Fransız basınının haberine göre Benfica ile Tiago Araujo için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan PSG, alternatif isimlere yöneldi.
CİDDİ ADAY: YUSUF AKÇİÇEK
Bu isimler arasında Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'in ciddi bir aday olarak öne çıktığı kaydedildi.
Genç futbolcunun yaşı, gelecek vadetmesi, potansiyeli ve hava toplarındaki becerisi nedeniyle diğer adaylardan bir adım daha önde olduğu ifade edildi.
PSG scoutlarının Yusuf Akçiçek'i yakından takip ederek transfer raporu hazırlayacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE DE SKRINIAR VE ASENSIO'YU İSTİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin de PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Skriniar transferinde sona gelen ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi beklenen sarı - lacivertliler, Asensio ile de sözleşme üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
PSG'nin Skriniar ve Asensio transferleri için görüştüğü Fenerbahçe ile Yusuf Akçiçek transferini de masaya yatıracağı öne sürüldü.
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