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Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de yeni sezon öncesi transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain, yaz döneminde henüz bir hamlede bulunmadı.

Gündeminde birçok oyuncuyu barındıran dünya devi, geleceğe yönelik girişimleriyle dikkat çekmişti.

PSG'NİN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

Kadrosunda genç yaşta birçok potansiyelli yıldızı bulunduran PSG, gözünü bu kez 'ye dikti.

Fransız basınının haberine göre Benfica ile Tiago Araujo için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan PSG, alternatif isimlere yöneldi.

CİDDİ ADAY: YUSUF AKÇİÇEK

Bu isimler arasında Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'in ciddi bir aday olarak öne çıktığı kaydedildi.

Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular - 1

Genç futbolcunun yaşı, gelecek vadetmesi, potansiyeli ve hava toplarındaki becerisi nedeniyle diğer adaylardan bir adım daha önde olduğu ifade edildi.

PSG scoutlarının Yusuf Akçiçek'i yakından takip ederek raporu hazırlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE DE SKRINIAR VE ASENSIO'YU İSTİYOR

Öte yandan 'nin de PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Dünya devi ve Fenerbahçe arasında tarihi takas: İsimleri tek tek duyurdular - 2

Skriniar transferinde sona gelen ve oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi beklenen sarı - lacivertliler, Asensio ile de sözleşme üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

PSG'nin Skriniar ve Asensio transferleri için görüştüğü ile Yusuf Akçiçek transferini de masaya yatıracağı öne sürüldü.

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