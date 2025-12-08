Dünya devinde yer yerinden oynuyor, son bir şans verildi
08.12.2025 18:29
NTV - Haber Merkezi
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de alınan kötü sonuçlar sonrası yönetim acil toplantı yaptı. Toplantıda Xabi Alonso'nın kaderinin belli olacağı maça kadar verildi.
La Liga'da 4 maçtır kazanamayan ve liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de hedefte teknik direktör Xabi Alonso var.
Real Madrid, İspanya Ligi'nde Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Son maçta sahasında Celta Vigo'ya 2-0 yenilen Xabi Alonsu'nun ekibi, son 5 maçında 4'üncü kez puan kaybetti. Bu sonucun ardından yönetim acil bir toplantı gerçekltirdi.
KADER MAÇINA ÇIKACAK
Toplantıda Xabi Alonso'nın kaderinin belli olacağı maça kadar verildi. İspanyol basınındaki haberlere göre; Real Madrid, çarşamba günü Manchester City'e kaybederse; Alonso'nun görevine son verilecek.
Madrid, Xabi Alonso yerine teknik direktör arayışlarına bile başladı. Florentino Perez'in listesinde ilk sırada Jürgen Klopp, alternatif olarak Zinedine Zidane yer alıyor.
Son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanan Real Madrid, 3 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı.
SON MAÇTA NELER OLDU?
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Madrid ekibi, Sahasında Celta Vigo'ya 2-0'la boyun eğdi.
Celta Vigo 54. ve 90+3. dakikada Swedberg ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.
Maçın uzatma anlarında Real Madrid'de Carreras rakibiyle yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart gördü. Yoğun itiraz üzerine saniyeler içinde bir sarı kart daha gören Carreras oyundan atıldı. Bunun üzerine sert tepki gösteren Real Madrid oyuncuları hakeme yoğun itirazları sürdürdü. Rodrygo ve Valverde de sarı kartla cezalandırıldı.
Hakem son olarak yedek kulübesindeki Real Madrid'den bir isme daha kırmızı kart gösterdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid'li oyuncular hakemin etrafını bir kez daha sardı.