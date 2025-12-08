Dünya devinde yer yerinden oynuyor, son bir şans verildi

SON MAÇTA NELER OLDU?



Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Madrid ekibi, Sahasında Celta Vigo'ya 2-0'la boyun eğdi.

Celta Vigo 54. ve 90+3. dakikada Swedberg ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçın uzatma anlarında Real Madrid'de Carreras rakibiyle yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart gördü. Yoğun itiraz üzerine saniyeler içinde bir sarı kart daha gören Carreras oyundan atıldı. Bunun üzerine sert tepki gösteren Real Madrid oyuncuları hakeme yoğun itirazları sürdürdü. Rodrygo ve Valverde de sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem son olarak yedek kulübesindeki Real Madrid'den bir isme daha kırmızı kart gösterdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid'li oyuncular hakemin etrafını bir kez daha sardı.