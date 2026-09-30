Dünya devini suçlu buldular. "Kararı reddediyoruz"

Manchester City 'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor.

Premier Lig, bağımsız komisyonun Manchester City'yi 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki dönemde mali kuralları ciddi şekilde ihlal etmekten ve soruşturma sürecinde iş birliği yapmamaktan suçlu bulduğunu açıkladı.

Komisyonun tespitlerine göre City, gelirlerini yapay olarak artırmak amacıyla ticari anlaşmaları gerçeğe aykırı şekilde göstererek Premier Lig ile UEFA'nın harcama kurallarını ihlal etti.

Kulübün karara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi bulunurken, Premier Lig sürecin ve olası temyiz aşamasının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediğini duyurdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kararın ardından açıklama yapan Manchester City ise suçlamaları reddetti. Kulüp, elindeki kanıtların masumiyetini ortaya koyduğunu savunarak kararın hukuki ve maddi hatalar içerdiğini belirtti ve tüm temyiz haklarını kullanacağını açıkladı.

İhlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.