Dünya devinin transferde şifresi Fenerbahçe ve Galatasaray!

SADECE GOL AMAÇLI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Barcelona'nın Osimhen'i sadece bir gol katkısı olarak görmediği, aynı zamanda karakter, aidiyet ve yoğunluk içeren bir isim olduğuna inandığına dikkat çekilmişti.

Golcü oyuncunun büyük bir projede yer almaya hazır olduğu belirtilirken, gelişiminin devam etmesi nedeniyle Haaland ve Julian Alvarez'den daha cazip bir seçenek olarak öne çıktığı yazılmıştı.

Osimhen'in, Barcelona'nın yeni döneminde hücum liderliğini üstlenebileceği ve bu süreçte sembol isimlerden biri olacağı ifade edilmişti.

Barcelona Yönetimi'nin mali sınırları aşmadan bir imza olanağı sağlamak için ön temaslara başladığı aktarılmıştı.