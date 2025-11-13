Dünya devinin transferde şifresi Fenerbahçe ve Galatasaray!
13.11.2025 10:02
NTV - Haber Merkezi
Liglere verilen milli ara sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray için transfer iddiaları da peş peşe gelmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının ortaklarından Fenerbahçe ve Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'yi gündemine aldığını öne sürdü.
Mundo Deportivo'nun haberinde Barcelona'nın, Lewandowski'nin sözleşmesini yenilemeye pek sıcak bakmadığı ve görüşmeleri ağırdan aldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE YA DA MILAN
Haberin devamında Polonyalı yıldızın sıradaki durağının Fenerbahçe ya da Milan olacağı belirtildi.
Robert Lewandowski'nin Barcelona formasıyla yaşadığı gol sevinci.
EN-NESYRI İLE AYRILIK PLANI
Sarı-lacivertlilerin Lewandowski için araştırma yaptığı yazılırken, Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının planlandığı kaydedildi.
HENÜZ RESMİ ADIM ATILMADI
Faslı golcünün Suudi Arabistan'da forma giymek istediği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin Lewandowski için henüz resmi bir adım atmadığı vurgulandı.
Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin Gaziantep FK maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinc.
BARCELONA'NIN İSTEĞİ OSIMHEN
Öte yandan Barcelona'nın, Lewandowski'nin olası ayrılığı için hedefinde bulundurduğu isim ise Galatasaraylı Victor Osimhen...
Fichajes'in haberine göre İspanya La Liga devi Barcelona, hücum hattını güçlendirmek ve Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası formayı soru işareti oluşturmayacak bir isme emanet etmek istediği için gündemine Victor Osimhen'i aldı.
Haberde yıldız futbolcunun Galatasaray formasıyla parladığına vurgu yapılırken sportif direktör Deco'nun, Osimhen'in kulüp profiline, potansiyeline ve maliyetine uygun olacağına inandığı kaydedilmişti.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Ajax maçında attığı gol sonrası kutlaması...
SADECE GOL AMAÇLI DÜŞÜNÜLMÜYOR
Barcelona'nın Osimhen'i sadece bir gol katkısı olarak görmediği, aynı zamanda karakter, aidiyet ve yoğunluk içeren bir isim olduğuna inandığına dikkat çekilmişti.
Golcü oyuncunun büyük bir projede yer almaya hazır olduğu belirtilirken, gelişiminin devam etmesi nedeniyle Haaland ve Julian Alvarez'den daha cazip bir seçenek olarak öne çıktığı yazılmıştı.
Osimhen'in, Barcelona'nın yeni döneminde hücum liderliğini üstlenebileceği ve bu süreçte sembol isimlerden biri olacağı ifade edilmişti.
Barcelona Yönetimi'nin mali sınırları aşmadan bir imza olanağı sağlamak için ön temaslara başladığı aktarılmıştı.