Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi, istenen rakam yükseldi
29.04.2026 16:15
Osimhen performansıyla tüm dünyada dikkat çekti.
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için nabız yoklayan Real Madrid ve izlemeye gelen Arsenal'ın ardından bir dünya devi daha girişimlere başladı.
Real Madrid, transfer için sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmış, Arsenal ise Osimhen için spor direktör Andrea Berta'yı göndermişti.
BARCELONA İLK TEKLİFİ YAPTI
Son olarak Osimhen'i isteyen İspanyol devi Barcelona da devreye girdi. A Spor'da yer alan habere göre Barcelona, Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu.
Dev takımların ilgisi üzerine en az 100 milyon beklentisi olan Galatasaray'ın bu beklentiyi 150 milyon euroya çıkardığı da iddia edildi. Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro ödemişti.
OSİMHEN İÇİN DERBİYE GELDİLER
Osimhen için Türkiye'ye gelen Premier Lig devi, yıldız golcünün transferi için sezon sonunu beklemeye geçti.
Maçı tribünden izleyen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Osimhen için nabız yokladı. Derbide bol bol not alan ve temaslarda bulunan Berta, Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirledi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
REAL MADRİD DE İSTİYOR
Real Madrid, gelecek sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Mbappe'nin doğal pozisyonuna geçmesinin sağlanması için net bir 9 numara transferi yapılacağı ve bu ismin Galatasaray'ın yıldızı Osimhen olduğu kaydedildi.
Real Madrid'in Osimhen için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve sarı-kırmızılıların kapıyı 100 milyon eurodan açtığı aktarıldı.