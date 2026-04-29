Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi, istenen rakam yükseldi

Galatasaray 'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için dünya devleri sıraya girdi.



Real Madrid, transfer için sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmış, Arsenal ise Osimhen için spor direktör Andrea Berta'yı göndermişti.



BARCELONA İLK TEKLİFİ YAPTI



Son olarak Osimhen'i isteyen İspanyol devi Barcelona da devreye girdi. A Spor'da yer alan habere göre Barcelona, Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu.

Dev takımların ilgisi üzerine en az 100 milyon beklentisi olan Galatasaray'ın bu beklentiyi 150 milyon euroya çıkardığı da iddia edildi. Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro ödemişti.



OSİMHEN İÇİN DERBİYE GELDİLER



Osimhen için Türkiye'ye gelen Premier Lig devi, yıldız golcünün transferi için sezon sonunu beklemeye geçti.



Maçı tribünden izleyen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Osimhen için nabız yokladı. Derbide bol bol not alan ve temaslarda bulunan Berta, Victor Osimhen'i ilk hedef olarak belirledi.