Dünya devleri transfer için yalnızca Galatasaray'ı bekliyor: Artık her şey tek imzaya kaldı!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup ederek başlayan son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemine Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle başlayan sarı-kırmızılılarda en önemli konu, yeni kalecinin kim olacağıydı...



14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından Uruguaylı kalecinin yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Manchester City forması giyen Ederson gelmişti. OKAN BURUK ARAMIŞTI



Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Brezilyalı file bekçisini arayarak takımına katılmasını istediği ve tek tercihinin kendisinin olduğunu söylediği öğrenilmişti.

Galatasaray'ın Manchester City'e 5-6 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ancak İngiliz devinin daha yüksek bir bedel talep ettiği aktarılmıştı.



Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, bu transfere dair dikkat çeken bir haber öne sürdü. DONNARUMMA, CITY'E GİDİYOR



Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın Manchester City'e imza atmak üzere olduğu bildirildi.

İMZA İÇİN GALATASARAY BEKLENİYOR İngiliz ekibinin, İtalyan eldivenin transferini açıklamak için Galatasaray'ı beklediği ifade edildi.



Haberin devamında Manchester City'nin, sarı-kırmızılı kulübün Ederson transferini tamamlamasını beklediği ve bu imza sonrası Donnarumma için PSG'ye teklifini sunacağı kaydedildi.

Ayrıca Manchester City'nin PSG'ye yüksek bir meblağ ödememek için bir formül aradığı yazıldı.

